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Зеленский назначил эксминистра Соболева заместителем главы ОП

17:45 30.07.2026 Чт
2 мин
Какие задачи он будет выполнять в новой должности?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назначил эксминистра Соболева заместителем главы ОП Фото: Алексей Соболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В четверг, 30 июля, Алексей Соболев был назначен заместителем главы Офиса президента. Он сосредоточится на экономическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что подписал указ о назначении Соболева заместителем Кирилла Буданова.

"Алексей сосредоточится в команде Офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими членами правительства, областными и местными властями", - говорится в заявлении президента.

Зеленский заметил, что договорился с Соболевым, что тот будет координировать работу с партнерами для "разработки и наполнения реальным содержанием" плана восстановления Украины после войны.

"Во время завершения войны Украина должна быть полностью готова перейти к обычной гражданской экономической жизни, сохранить силу оборонных производств и создать необходимые стимулы для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы в Украине", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что во время войны важно максимально поддержать экономическую активность в Украине, предпринимателей и предпринимательство, а также сохранить больше рабочих мест и создавать новые.

Что известно о Соболеве

Эксминистр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. В январе 2023 года был назначен заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

С июля 2024 года - первый заместитель министра экономики Украины.

С 17 июля 2025 года по 17 июля 2026 года занимал должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Напомним, накануне Кабинет Министров назначил Сергея Боева заместителем врио министра обороны Украины. В новой должности он будет отвечать за развитие международного сотрудничества.

До этого Боев работал замминистра обороны, когда ведомство возглавлял Михаил Федоров.

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