UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський призначив Драпатого на нову посаду: займатиметься фронтом на 100%

Фото: Михайло Драпатий (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил. Він займатиметься фронтом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100 відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина" - підкреслив президент. 

Нагадаємо, незадовго до цього Драпатий розповів про свою нараду із Зеленським Вони говорили зокрема і про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - підкреслив Драпатий.

Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, у неділю 1 червня, російські військові вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За останніми даними, відомо про 12 загиблих і більше як 60 поранених. Згодом РБК-Україна повідомляло, де саме розташований полігон.

А ось командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку після російського удару по 239-му полігоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні