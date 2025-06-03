Зеленський призначив Драпатого на нову посаду: займатиметься фронтом на 100%

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100 відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина" - підкреслив президент.

Нагадаємо, незадовго до цього Драпатий розповів про свою нараду із Зеленським Вони говорили зокрема і про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - підкреслив Драпатий.