Зеленский назначил Драпатого на новую должность: будет заниматься фронтом на 100%

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенных сил. Он будет заниматься фронтом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский во время вечернего обращения.
"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100 процентов. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - подчеркнул президент.
Напомним, незадолго до этого Драпатый рассказал о своем совещании с Зеленским Они говорили в том числе и об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине.
"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - подчеркнул Драпатый.
Напомним, в воскресенье 1 июня, российские военные ударили по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
По последним данным, известно о 12 погибших и более 60 раненых. Впоследствии РБК-Украина сообщало, где именно расположен полигон.
А вот командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку после российского удара по 239-му полигону.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.