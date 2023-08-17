Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів шести країн

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 серпня, прийняв вірчі грамоти у послів Німеччини, Швеції, Індонезії, Колумбії, Чилі та Перу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.
"(Прийняв - ред.) вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу", - написав президент.
Зеленський також зазначив, що провів окремі переговори з кожним з дипломатів. Темами обговорень стали спільні можливості та захист міжнародного права.
В Офісі президента уточнили, що з послом Німеччини обговорювалися ключові пріоритети у питанні оборонної підтримки України, з послом Індонезії - посилення двосторонніх відносин, а з послом Швеції - підтримка початку переговорів щодо членства України в ЄС цього року.
Глава держави подякував послам за підтримку України.
Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок роботи нових послів.
Нагадаємо, 21 червня президент України ухвалив вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
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