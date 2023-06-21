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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн

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Україна, Середа 21 червня 2023 21:56
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

"Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії", - йдеться у повідомленні.

Президент привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні.

"Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя", - додав Зеленський.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.

Також президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії.

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