Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.
"Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії", - йдеться у повідомленні.
Президент привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні.
"Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя", - додав Зеленський.
Нещодавно Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.
Також президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії.
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