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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов шести стран

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и посол Германии в Украине Мартин Егер (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, принял верительные грамоты у послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"(Принял - ред.) верительные  грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу", - написал президент. 

Зеленский также отметил, что провел отдельные переговоры с каждым из дипломатов. Темами обсуждений стали общие возможности и защита международного права. 

В Офисе президента уточнили, что с послом Германии обсуждались ключевые приоритеты в вопросе оборонной поддержки Украины, с послом Индонезии - усиление двусторонних отношений, а с послом Швеции - поддержка начала переговоров по членству Украины в ЕС в этом году. 

Глава государства поблагодарил послов за поддержку Украины. 

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало работы новых послов. 

Напомним, 21 июня президент Украины принял верительные грамоты у послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.

 

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Владимир ЗеленскийШвецияПеруЧилиКолумбияИндонезия