Зеленський приїхав на зустріч з трьома лідерами Європи і назвав мету

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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії, де заплановані двосторонні переговори.

За словами Зеленського, команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей, тепер ключові питання обговорять і узгодять на рівні лідерів.

"Головне - це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи. Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", - наголосив президент.

Аудієнція у Чарльза III

Зеленський також повідомив, що на завтра запланована зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III.

Подяка союзникам

Глава держави окремо подякував Сполученому Королівству та іншим партнерам, які "реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію".

"Росія повинна закінчити цю свою війну", - підкреслив Зеленський.