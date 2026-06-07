Зеленский приехал на встречу с тремя лидерами Европы и назвал цель

В программе двусторонние переговоры с премьер-министром Киром Стармером, встреча в формате E3 Украина с президентом и канцлером Германии, а на завтра - аудиенция у короля Чарльза III.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию, где запланированы двусторонние переговоры.
По словам Зеленского, команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч, теперь ключевые вопросы обсудят и согласуют на уровне лидеров.
"Главное - это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы. Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", - подчеркнул президент.
Зеленский также сообщил, что на завтра запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.
Глава государства отдельно поблагодарил Соединенное Королевство и других партнеров, которые "реальными шагами помогают нам усиливать защиту жизни и давление на Россию за ее агрессию".
"Россия должна закончить эту свою войну", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в декабре 2025 года Зеленский, Стармер, Макрон и Мерц уже встречались в Лондоне - тогда лидеры трех европейских стран договорились усиливать экономическое давление на Путина и подчеркивали необходимость "справедливого и длительного" мира для Украины.
На этой неделе в Германии заявили о "окне диалога" Европы с РФ по ситуации в Украине. В Берлине отметили, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - "будет продолжать играть важную роль" в этом процессе.