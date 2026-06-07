Зеленский приехал на встречу с тремя лидерами Европы и назвал цель

Темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию, где запланированы двусторонние переговоры.

По словам Зеленского, команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч, теперь ключевые вопросы обсудят и согласуют на уровне лидеров.

"Главное - это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы. Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", - подчеркнул президент.

Аудиенция у Чарльза III

Зеленский также сообщил, что на завтра запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Благодарность союзникам

Глава государства отдельно поблагодарил Соединенное Королевство и других партнеров, которые "реальными шагами помогают нам усиливать защиту жизни и давление на Россию за ее агрессию".

"Россия должна закончить эту свою войну", - подчеркнул Зеленский.