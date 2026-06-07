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Зеленский приехал на встречу с тремя лидерами Европы и назвал цель

19:05 07.06.2026 Вс
2 мин
Среди главных тем - как укрепить украинскую ПВО после последних массированных ударов РФ
aimg Валерия Абабина
Фото: Владимир Зеленский с лидерами Британии, Франции и Германии (Getty Images)

В программе двусторонние переговоры с премьер-министром Киром Стармером, встреча в формате E3 Украина с президентом и канцлером Германии, а на завтра - аудиенция у короля Чарльза III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию, где запланированы двусторонние переговоры.

По словам Зеленского, команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч, теперь ключевые вопросы обсудят и согласуют на уровне лидеров.

"Главное - это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы. Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", - подчеркнул президент.

Аудиенция у Чарльза III

Зеленский также сообщил, что на завтра запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Благодарность союзникам

Глава государства отдельно поблагодарил Соединенное Королевство и других партнеров, которые "реальными шагами помогают нам усиливать защиту жизни и давление на Россию за ее агрессию".

"Россия должна закончить эту свою войну", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в декабре 2025 года Зеленский, Стармер, Макрон и Мерц уже встречались в Лондоне - тогда лидеры трех европейских стран договорились усиливать экономическое давление на Путина и подчеркивали необходимость "справедливого и длительного" мира для Украины.

На этой неделе в Германии заявили о "окне диалога" Европы с РФ по ситуации в Украине. В Берлине отметили, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - "будет продолжать играть важную роль" в этом процессе.

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