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Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, відвідав Сумську область. Там він зустрівся з українськими воїнами, які беруть участь у Курській операції, а також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

У Сумській області Зеленський провів засідання Ставки. Головне питання - захист української інфраструктури та енергетики, зокрема робота ППО.

Він заслухав доповіді Повітряних сил, командування "Схід", також доповідь міністра енергетики Германа Галущенка. Також на засіданні були представники державних енергокомпаній.

"Є рішення, щоб підтримати регіон,  окремо ще будуть наради по енергетиці Сумської області, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше це резерв міцності", - зазначив президент.

Окрім того, були доповіді керівника Служби безпеки Василя Малюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Донецькі напрямки, Харківську область, південь держави, прикордоння, а також Курську область.

"Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, - 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція - реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію - тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - наголосив Зеленський.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже майже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

Вже 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

Однак у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

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Володимир ЗеленськийСумська областьКурська областьВійна в Україні