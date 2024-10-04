Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, посетил Сумскую область. Там он встретился с украинскими воинами, участвующими в Курской операции, а также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
В Сумской области Зеленский провел заседание Ставки. Главный вопрос - защита украинской инфраструктуры и энергетики, в частности работа ПВО.
Он заслушал доклады Воздушных сил, командование "Восток", а также министра энергетики Германа Галущенко. Также на заседании находились представители государственных энергокомпаний.
"Есть решение, чтобы поддержать регион, отдельно будут еще совещания по энергетике Сумской области, других наших пограничных областей. Перед зимой самое главное это резерв прочности", - отметил президент.
Кроме того, были доклады руководителя Службы безопасности Василия Малюка и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Донецких направлениях, Харьковской области, юге государства, приграничье, а также Курской области.
"Посетил наших воинов, которые участвуют в Курской операции, - 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов! И очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на Россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже почти два месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.
Недавно сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении выросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.
Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября.
Уже 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.
Однако в комендатуре ВСУ сообщили, что украинские бойцы остановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем сил обороны.
Недавно стало известно, что ВСУ прорвали что один участок фронта на российской границе в Курской области. Прорыв осуществили подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск.
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