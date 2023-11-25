Одесу та область захистять додатковими системами ППО, - Зеленський

Одеса та область будуть захищені додатковими системами ППО. Про них уже домовились із партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"І залишається реально дуже конкретна кількість систем (ППО, - ред.), дуже конкретні назви. Запит цей є. Скажу вам відверто - відповідь позитивна вже є, коли ці системи стануть охороняти той (Одеський, - ред.) регіон. Тому що там і коридор важливий, і люди", - сказав він.

За словами президента, "для нас важливі люди в Одеському регіоні".

"З ППО дефіцит, ви знаєте, не секрет. ВАжливо, що є домовленності, є позитивний сигнал. Коридор працює. Дай бог, будемо збільшувати об'єм і безпеку в Одеському регіоні", - додав Зеленський.

ППО для України

Раніше повідомлялося, що Україна одержала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Водночас, за словами Зеленського, найскладніша ситуація із ППО у прикордонних з РФ та Білоруссю областях України. Також це стосується прифронтових та окупованих регіонів.