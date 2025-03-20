Зеленський приїхав до Норвегії після Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, прибув до Норвегії. Він проведе низку зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Норвегії.
Як йдеться на сайті уряду, Зеленський вже приземлився в Норвегії. Напередодні він відвідував Фінляндію.
"Я дуже радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії... Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить внесок у зусилля для досягнення міцного справедливого миру в країні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкращим чином надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Зазначається, що Зеленський та Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей. У робочій зустрічі також візьмуть участь міністр фінансів Єнс Столтенберг (колишній генсек НАТО), міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік.
З міркувань безпеки інших подробиць про програму президента України в Норвегії не розкривається.
Візит Зеленського до Фінляндії
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський приїхав до Фінляндії з офіційним візитом. Там він провів низку зустрічей з посадовцями, зокрема з президентом Александром Стуббом та прем'єр-міністром Петтері Орпо.
Також Зеленський зустрівся зі студентами та викладачами Гельсінського університету й Університету Тампере, а зі Стуббом відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити 6 тисяч людей.
Варто додати, що у Брюсселі сьогодні, 20 березня, проходить саміт лідерів країн ЄС. Раніше президент Євроради Антоніу Кошта анонсував виступ Зеленського на саміті.
Напередодні засідання Євроради Зеленський та Кошта провели телефонну розмову.
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