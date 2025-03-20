Зеленский приехал в Норвегию после Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 марта, прибыл в Норвегию. Он проведет ряд встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Норвегии.
Как говорится на сайте правительства, Зеленский уже приземлился в Норвегии. Накануне он посещал Финляндию.
"Я очень рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии... Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за самозащиту и вносит вклад в усилия для достижения прочного справедливого мира в стране. Я с нетерпением жду конструктивные дискуссии о том, как Норвегия может наилучшим образом оказать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Отмечается, что Зеленский и Стере проведут сегодня несколько встреч. В рабочей встрече также примут участие министр финансов Йенс Столтенберг (бывший генсек НАТО), министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр обороны Торе Сандвик.
Из соображений безопасности других подробностей о программе президента Украины в Норвегии не раскрывается.
Визит Зеленского в Финляндию
Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский приехал в Финляндию с официальным визитом. Там он провел ряд встреч с должностными лицами, в частности с президентом Александром Стуббом и премьер-министром Петтери Орпо.
Также Зеленский встретился со студентами и преподавателями Хельсинкского университета и Университета Тампере, а со Стуббом посетил самое большое укрытие в Хельсинки, способное вместить 6 тысяч человек.
Стоит добавить, что в Брюсселе сегодня, 20 марта, проходит саммит лидеров стран ЕС. Ранее президент Евросовета Антониу Кошта анонсировал выступление Зеленского на саммите.
Накануне заседания Евросовета Зеленский и Кошта провели телефонный разговор.
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