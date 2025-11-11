Зеленський приїхав у Херсон

Що передувало

Сьогодні зранку Зеленський опублікував звернення до українців в честь третьої річниці деокупації Херсону.

"Пам’ятаємо цю радість, сльози, обійми. Вдячність, коли бачиш, як свої повертаються. Окупанти втекли з Херсону завдяки силі наших людей", - написав президент.

Окрім цього він відзначив державними нагородами людей різних професій, військових і цивільних, які всі в Херсоні служать для своєї держави.

А вже згодом Зеленський опублікував фото на фоні стели при в'їзді у місто Херсон.



Звільнення Херсона

Херсон перебував під окупацією російських військ із 2 березня 2022 року. Після понад восьми місяців тимчасового контролю українські Сили оборони у вересні розпочали операцію зі звільнення міста. Вже 11 листопада 2022 року українські військові увійшли до Херсона, повернувши його під контроль України.