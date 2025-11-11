Зеленский приехал в Херсон

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 ноября, прибыл в Херсон.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.
Сегодня утром Зеленский опубликовал обращение к украинцам в честь третьей годовщины деоккупации Херсона.
"Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей", - написал президент.
Кроме этого он отметил государственными наградами людей разных профессий, военных и гражданских, которые все в Херсоне служат для своего государства.
А уже потом Зеленский опубликовал фото на фоне стелы при въезде в город Херсон.
Херсон находился под оккупацией российских войск со 2 марта 2022 года. После более восьми месяцев временного контроля украинские Силы обороны в сентябре начали операцию по освобождению города. Уже 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в Херсон, вернув его под контроль Украины.
Это был единственный областной центр, который российские войска смогли временно захватить. Несмотря на оккупацию, город не покорился - жители выходили на мирные акции протеста и продолжали оказывать сопротивление, сохраняя веру в освобождение.
Ранее Вооруженные силы Украины опубликовали кадры, на которых показано, как бойцы 63-й отдельной механизированной бригады освобождали украинские территории на пути в Херсон.