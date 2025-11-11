Зеленский приехал в Херсон

Что предшествовало

Сегодня утром Зеленский опубликовал обращение к украинцам в честь третьей годовщины деоккупации Херсона.

"Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей", - написал президент.

Кроме этого он отметил государственными наградами людей разных профессий, военных и гражданских, которые все в Херсоне служат для своего государства.

А уже потом Зеленский опубликовал фото на фоне стелы при въезде в город Херсон.



Освобождение Херсона

Херсон находился под оккупацией российских войск со 2 марта 2022 года. После более восьми месяцев временного контроля украинские Силы обороны в сентябре начали операцию по освобождению города. Уже 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в Херсон, вернув его под контроль Украины.