Зеленський приїхав до Миколаївської області та провів нараду щодо поточної ситуації

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Миколаївської області 30 січня. Там він провів нараду щодо поточної ситуації в області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

Учасники наради обговорили оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак РФ.

Вони також розглянули стан енергетичної інфраструктури області, засоби її захисту та темпи відновлення.

До того ж, президент поспілкувався про відбудову закладів освіти Миколаївської області, довгострокове відновлення економіки регіону та створення нових робочих місць.

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У Миколаєві Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони разом відвідали поранених українських військових в одному зі шпиталів.

"Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання", - зазначив президент.

Нагадаємо, що 11 січня Зеленський приїхав з візитом до Львова. Там він провів координаційну нараду, на якій обговорювалась ситуація на кордоні з Білоруссю.

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