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Зеленський приїхав до Львова (відео)

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Львів, Середа 11 січня 2023 13:12
Зеленський приїхав до Львова (відео) Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам'яті українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - написав Зеленський під відео.

Нагадаємо, що до цього 20 грудня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Бахмуті Донецької області, який є однією з найгарячіших точок війни.

Також ми писали, що Зеленський здійснив перший візит за кордон з початку повномасштабної війни, відвідавши Сполучені Штати Америки.

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