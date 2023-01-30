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Зеленский приехал в Николаевскую область и провел совещание по текущей ситуации

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Николаевская область, Понедельник 30 января 2023 14:08
Зеленский приехал в Николаевскую область и провел совещание по текущей ситуации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область 30 января. Там он провел совещание по поводу текущей ситуации в области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Участники совещания обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия ракетных и дроновых атак РФ.

Они также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры области, средства защиты и темпы восстановления.

К тому же, президент пообщался о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.

Напомним, что 11 января Зеленский приехал с визитом во Львов. Там он провел координационное совещание, на котором обсуждалась ситуация на границе с Беларусью.

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Николаевская область Владимир Зеленский
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