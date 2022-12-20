Зеленський приїхав у Бахмут

"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - пише видання Freedom, посилаючись на власних кореспондентів в місті.

Варто зазначити, що Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Російські війська там щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїй жазі захопити місто Бахмут.

Нагадаємо, що в своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, згадавши й про Бахмут. Він зазначив, росіяни з травня намагаються захопити український Бахмут, але він не здається.

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