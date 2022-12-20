Зеленский приехал в Бахмут

Обновлено 13:15. СМИ показали видео с Зеленским из Бахмута.

На кадрах показано вручение главой государства наград украинским защитникам.

"Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи - чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное - чтобы свет был внутри", - цитирует слова президента.

Обновлено 12:48. Минобороны подтвердило визит Зеленского в город.

"Мы в командировке. Сегодня 300 дней великой полномасштабной войны и сегодня президент в Бахмуте награждал наших лучших защитников, обороняющих нашу восточную крепость - Бахмут. Основные силы противника сейчас сосредоточены там, но у врага ничего не выходит", - рассказала замглавы Минобороны Анна Маляр.

Президенту вручили украинский флаг из Бахмута для передачи партнерам. После чего Зеленский уехал из города.

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"Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте", - пишет FREEДОМ, ссылаясь на собственных корреспондентов в городе.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своей жажде захватить город Бахмут.

Напомним, в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, упомянув и о Бахмуте. Он отметил, что россияне с мая пытаются захватить украинский Бахмут, но он не сдается.

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