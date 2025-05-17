Зеленський приїде на інавгураційну месу Папи Лева у Ватикані

Цього тижня джерело агентства повідомило, що Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами в кулуарах інавгурації. Щодо загалом візиту президента України, інформацію про це підтвердив Ватикан.

Далі Reuters пише, що США представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс. До складу американської делегації також увійде держсекретар Марко Рубіо.

До слова, Рубіо повідомив, що в суботу він обговорить зусилля з припинення війни Росії проти України з кардиналом Маттео Цуппі, який був посланцем покійного Папи Римського Франциска щодо російсько-українського конфлікту. У своєму виступі перед зустріччю головний дипломат США припустив, що Ватикан міг би стати майданчиком для сприяння діалогу.

"Я б не назвав це посередником, але це безумовно те місце, куди, як мені здається, обом сторонам буде комфортно прийти", - сказав Рубіо журналістам.

Серед інших лідерів, на яких очікують у неділю, - президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і голова Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн. На заході також будуть присутні багато європейських королівських осіб, зокрема король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Також у Ватикані повідомили, що Росію представить міністр культури Ольга Любимова.

Зазначимо, що інавгураційна меса Папи Лева XIV відбудеться 18 травня 2025 року о 10:00 на площі Святого Петра у Ватикані.