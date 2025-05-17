Зеленский приедет на инаугурационную мессу Папы Льва в Ватикане

На этой неделе источник агентства сообщил, что Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами в кулуарах инаугуруации. Касаемо в целом визита президента Украины, информацию об этом подтвердил Ватикан.

Далее Reuters пишет, что США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав американкой делегации также войдет госсекретарь Марко Рубио.

К слову, Рубио сообщил, что в субботу он обсудит усилия по прекращению войны России против Украины с кардиналом Маттео Цуппи, который был посланником покойного Папы Римского Франциска по российско-украинскому конфликту. В своем выступлении перед встречей главный дипломат США предположил, что Ватикан мог бы стать площадкой для содействия диалогу.

"Я бы не назвал это посредником, но это определенно то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам будет комфортно прийти", - сказал Рубио журналистам.

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье - президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.

Также в Ватикане сообщили, что Россию представит министр культуры Ольга Любимова.

Отметим, что инаугурационная месса Папы Льва XIV состоится 18 мая 2025 года в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане