Зеленський привітав ЗСУ зі святом (відео)

Президент Володимир Зеленський привітав ЗСУ з Днем Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - написав він.
За словами президента, вся Україна пишається, захоплюється та дякує кожному та кожній.
"Із великою повагою - Президент України" - додав Зеленський.
Як повідомлялося, раніше Командувач Повітряними силами привітав із Днем ЗСУ. За його словами, перемога українців зламала дух рашистської орди.
Нагадаємо, в Україні запровадили нову нагороду для волонтерів. Вона виконана у вигляді золотого серця. 5 грудня у всьому світі відзначали Міжнародний день волонтера.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.