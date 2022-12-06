Зеленський привітав ЗСУ зі святом (відео)

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - написав він.

За словами президента, вся Україна пишається, захоплюється та дякує кожному та кожній.

"Із великою повагою - Президент України" - додав Зеленський.