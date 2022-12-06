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Зеленський привітав ЗСУ зі святом (відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський привітав ЗСУ з Днем Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - написав він.

За словами президента, вся Україна пишається, захоплюється та дякує кожному та кожній.

"Із великою повагою - Президент України" - додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Командувач Повітряними силами привітав із Днем ЗСУ. За його словами, перемога українців зламала дух рашистської орди.

Нагадаємо, в Україні запровадили нову нагороду для волонтерів. Вона виконана у вигляді золотого серця. 5 грудня у всьому світі відзначали Міжнародний день волонтера.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України