Зеленский поздравил ВСУ с праздником (видео)

"Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, а это дает сильнейшую мотивацию из возможных. Борются за свободу, а это всегда умножает любую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины", - написал он.

По словам президента, вся Украина гордится, восхищается и благодарит каждого и каждую.

"С большим уважением - Президент Украины" - добавил Зеленский.