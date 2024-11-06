Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!", - написав Зеленський та нагадав про зустріч із Трампом у вересні, коли вони обговорили стратегічне партнерство між США й Україною, план перемоги, а також шляхи завершення повномасштабної війни.

Президент України додав, що цінує прихильність республіканця до підходу "мир через силу", який "може реально наблизити справедливий мир в Україні".

За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних США" під рішучим керівництвом Трампа та розраховує на подальшу "потужну двопартійну підтримку України".

"З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі США", - заявив Зеленський.

Вибори в США

Президентські вибори в США пройшли у вівторок, 5 листопада. Головними кандидатами на посаду президента були Камала Гарріс, яка представляє Демократичну партію, та Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії.

Тим часом західні урядовці у відкритому листі звернулися до європейських країн із закликом підготуватися до потенційних наслідків виборчого процесу в США, висловлюючи побоювання щодо можливих змін у міжнародній політиці.

Політолог Олег Саакян, зі свого боку, застеріг щодо ризику виникнення внутрішньої кризи в США після завершення виборів.

Під час звернення до прихильників Трамп оголосив себе новообраним президентом Штатів.

Детальнішу інформацію про результати голосування можна знайти в матеріалі РБК-Україна.