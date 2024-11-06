UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах

Фото: Володимир Зеленський, президент України та кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський привітав кандидата на посаду голови Білого дому Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки (США). Очікує на можливість обговорити шляхи зміцнення партнерства між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!", - написав Зеленський та нагадав про зустріч із Трампом у вересні, коли вони обговорили стратегічне партнерство між США й Україною, план перемоги, а також шляхи завершення повномасштабної війни. 

Президент України додав, що цінує прихильність республіканця до підходу "мир через силу", який "може реально наблизити справедливий мир в Україні". 

За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних США" під рішучим керівництвом Трампа та розраховує на подальшу "потужну двопартійну підтримку України". 

"З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі США", - заявив Зеленський. 

Вибори в США 

Президентські вибори в США пройшли у вівторок, 5 листопада. Головними кандидатами на посаду президента були Камала Гарріс, яка представляє Демократичну партію, та Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії.

Тим часом західні урядовці у відкритому листі звернулися до європейських країн із закликом підготуватися до потенційних наслідків виборчого процесу в США, висловлюючи побоювання щодо можливих змін у міжнародній політиці.

Політолог Олег Саакян, зі свого боку, застеріг щодо ризику виникнення внутрішньої кризи в США після завершення виборів.

Під час звернення до прихильників Трамп оголосив себе новообраним президентом Штатів

Детальнішу інформацію про результати голосування можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВибори в США