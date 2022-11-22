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Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Касим-Жомартом Токаєвим і привітав його з впевненою перемогою на виборах президента Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави держави.

"Привітав президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин. Подякував за гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що чинний лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів.

Слід зазначити, що дострокові вибори у Казахстані ініціював сам Токаєв. До цього він підписав закон про збільшення президентського терміну та неможливість переобиратися. Новий термін повноважень Токаєва має становити сім років.

Раніше повідомлялося, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента країни.

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Володимир ЗеленськийКазахстан