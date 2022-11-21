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Токаєва переобрали на посаду президента Казахстану

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Астана, Понеділок 21 листопада 2022 08:36
Токаєва переобрали на посаду президента Казахстану Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Діючий лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров заявив, що явка на виборах перевищила 68%. Токаєв набрав 81,3%, тобто за нього голос віддали близько 6,45 млн громадян.

За пост голови держави боролися всього шість кандидатів. Опоненти Токаєва набрали 2-3% голосів. Перемога діючого президента була передбачуваною, оскільки інші кандидати до цього не були помічені у великій політиці.

Варто зазначити, що дострокові вибори у Казахстані ініціював сам Токаєв. До цього він підписав закон про збільшення президентського терміну та неможливість переобратися. Новий термін повноважень Токаєва має становити сім років.

Коли Токаєв прийшов до влади

Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Нурсултан Назарбаєв, який до цього 28 років очолював країну, підтримав Токаєва на дострокових виборах і фактично передав йому владу.

Більшість вважали Токаєва ставлеником Назарбаєва. Але у січні 2022 року після акцій протесту у Казахстані новий президент активно виступив проти Назарбаєва та його рідні.

Він почав знімати з ключових посад родичів колишнього лідера, зокрема, у держаних компаніях та спецслужбах. Деякі з них у результаті виїхали з Казахстану.

Раніше повідомлялося, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента країни.

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