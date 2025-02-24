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Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до парламенту

Фото: Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (president.gov.ua)
Автор: Михайло Шилін

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Глава української держави сподівається на продовження співпраці з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента в соцмережі Х.

"Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи. Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи в ім'я захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи", - йдеться у привітанні.

Президент додав, що Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати індустрію і досягати необхідних результатів.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу.

За результатами екзит-полу, партія Мерца виграла вибори: ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС) набрала 29% голосів.

Згідно з екзит-полами, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН. Для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку. Він узяв на себе відповідальність за результати і привітав Мерца.

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Володимир ЗеленськийБундестагФрідріх Мерц