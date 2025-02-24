Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в парламент

"Поздравляю ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Четкий голос избирателей, и мы видим, как это важно для Европы. Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы во имя защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы", - говорится в поздравлении.

Президент добавил, что Европе нужно уметь защищать себя, развивать индустрию и достигать необходимых результатов.