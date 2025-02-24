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Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в парламент

Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (president.gov.ua)
Автор: Михаил Шилин

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Глава украинского государства надеется на продолжение сотрудничества с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х.

"Поздравляю ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Четкий голос избирателей, и мы видим, как это важно для Европы. Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы во имя защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы", - говорится в поздравлении.

Президент добавил, что Европе нужно уметь защищать себя, развивать индустрию и достигать необходимых результатов.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг.

По результатам экзит-пола, партия Мерца выиграла выборы: ХДС вместе со своей баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС) набрала 29% голосов.

Согласно экзит-полам, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ. Для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение. Он взял на себя ответственность за результаты и поздравил Мерца.

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Владимир ЗеленскийБундестагФридрих Мерц