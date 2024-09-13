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Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги: там не багато пунктів

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 16:59
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Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги: там не багато пунктів Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський розкрив деякі деталі мирного плану. Зокрема стало відомо, що він не буде містити в собі багато пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента під час розмови з журналістом Фарідом Закарією під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Там не багато пунктів. І кожен пункт буде залежати від рішення Байдена (американський президент Джо Байден - ред.). Саме тому, я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати 100-відсоткову гарантію, що це зупинить Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), але це зробить Україну сильнішою. І це підштовхне Путіна думати, як завершити війну", - сказав він.

Розкрити більш конкретні його деталі Зеленський поки що відмовився.

Однак він додав, що план перемоги буде "дуже відвертим" з "дуже зрозумілими" пакетами допомоги.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Зеленський представить свій план перемоги у війні з Росією спочатку американському лідеру Джо Байдену, а потім вже іншим партнерам.

Детальніше про те, чому саме такий порядок дій обрала Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні Зеленський анонсував зустріч з Байденом, де і буде представлений мирний план України.

Варто зауважити, що нещодавно президент заявив, чому український мирний план має бути представлений до Саміту миру.

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