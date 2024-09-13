Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги: там не багато пунктів

Український президент Володимир Зеленський розкрив деякі деталі мирного плану. Зокрема стало відомо, що він не буде містити в собі багато пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента під час розмови з журналістом Фарідом Закарією під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Там не багато пунктів. І кожен пункт буде залежати від рішення Байдена (американський президент Джо Байден - ред.). Саме тому, я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати 100-відсоткову гарантію, що це зупинить Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), але це зробить Україну сильнішою. І це підштовхне Путіна думати, як завершити війну", - сказав він.

Розкрити більш конкретні його деталі Зеленський поки що відмовився.

Однак він додав, що план перемоги буде "дуже відвертим" з "дуже зрозумілими" пакетами допомоги.