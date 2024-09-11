Зеленський про план перемоги: примусить Росію до дипломатичного завершення війни

План перемоги України важливо презентувати до другого саміту миру. Це дозволить примусити Російську Федерацію (РФ) до дипломатичного завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

За словами президента, в першу чергу, він обговорить план перемоги України з головою Білого дому Джо Байденом, оскільки він залежить від підтримки Сполучених Штатів Америки.

"Й інших партнерів, але всі розуміють, що є обсяг допомоги. Я думаю, що зрозуміло, чому в такому порядку я буду це робити", - пояснив він.

Серйозне посилення України

Зеленський зауважив, що план перемоги, є серйозним посиленням України. На його думку, він також матиме психологічний й політичний вплив на рішення Росії щодо завершення війни. Водночас важливо, щоб план був презентований до другого саміту миру.

"Цей план обов'язково повинен бути презентований до другого саміту миру, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, то це полегшить Україні примусити Росію до закінчення війни", - додав він.