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Зеленський про план перемоги: примусить Росію до дипломатичного завершення війни

Середа 11 вересня 2024 17:50
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Зеленський про план перемоги: примусить Росію до дипломатичного завершення війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

План перемоги України важливо презентувати до другого саміту миру. Це дозволить примусити Російську Федерацію (РФ) до дипломатичного завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

За словами президента, в першу чергу, він обговорить план перемоги України з головою Білого дому Джо Байденом, оскільки він залежить від підтримки Сполучених Штатів Америки.

"Й інших партнерів, але всі розуміють, що є обсяг допомоги. Я думаю, що зрозуміло, чому в такому порядку я буду це робити", - пояснив він.

Серйозне посилення України

Зеленський зауважив, що план перемоги, є серйозним посиленням України. На його думку, він також матиме психологічний й політичний вплив на рішення Росії щодо завершення війни. Водночас важливо, щоб план був презентований до другого саміту миру.

"Цей план обов'язково повинен бути презентований до другого саміту миру, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, то це полегшить Україні примусити Росію до закінчення війни", - додав він.

План перемоги України

Під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" президент заявив, у вересні планує презентувати план перемоги України Байдену. Пізніше він відзначив, що це дозволить показати, чи готові союзники до того, щоб Київ переміг, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна.

Зокрема відомо, що Зеленський представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам.

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.

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