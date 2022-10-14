Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Повітряних сил

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Постановлюю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Олещуку Миколі Миколайовичу - генерал-лейтенанту", - сказано в указі президента.

У документі наголошується, що звання Героя України було присвоєно Олещуку за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і самовіддане служіння українському народу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 квітня 2022 року Олещука було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Більш детально про командувача Повітряних сил ЗСУ можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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