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Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Повітряних сил

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Київ, П'ятниця 14 жовтня 2022 22:18
Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Повітряних сил Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командувачу Повітряних Сил ЗСУ Миколі Олещуку звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

У документі наголошується, що звання Героя України було присвоєно Олещуку за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і самовіддане служіння українському народу.

"Постановлюю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Олещуку Миколі Миколайовичу - генерал-лейтенанту", - сказано в указі президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 квітня 2022 року Олещука було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Більш детально про командувача Повітряних сил ЗСУ можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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