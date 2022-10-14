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Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Воздушными силами

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Киев, Пятница 14 октября 2022 22:18
Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Воздушными силами Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами ВСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Воздушными Силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

В документе отмечается, что звание Героя Украины было присвоено Олещуку за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

"Постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Олещуку Николаю Николаевичу - генерал-лейтенанту", - сказано в указе президента.

Напомним, ранее стало известно, что 26 апреля 2022 Олещук был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Более детально о командующем Воздушными силами ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Герой Украины Воздушные силы Украины
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