Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Воздушными силами

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Воздушными Силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

В документе отмечается, что звание Героя Украины было присвоено Олещуку за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу. "Постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Олещуку Николаю Николаевичу - генерал-лейтенанту", - сказано в указе президента.