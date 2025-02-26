Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно

Про Ірину Цибух

Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові. Закінчила Національний університет "Львівська політехніка".

У 2017 році приєдналась до команди "Суспільного", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.

Повномасштабне вторгнення РФ застало Ірину на сході України. 24 лютого мав відбутися захід за її участі в Сіверськодонецьку. Замість цього вона повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій з 2014 року.

У складі батальйону вона забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

Нагадаємо, що Ірина загинула 29 травня під час ротації на Харківщині. В червні вона посмертно нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня.