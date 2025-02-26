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Зеленский присвоил парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно

Фото: Ирина Цыбух получила звание Героя Украины посмертно (Facebook Госпитальеры)
Автор: Катерина Черніговець

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно парамедику Ирине Цыбух. Она погибла во время ротации на Харьковском направлении 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Руководительнице экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирине Цыбух присвоили звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

 

Об Ирине Цыбух

Ирина Цыбух родилась 1 июня 1998 года во Львове. Окончила Национальный университет "Львовская политехника".

В 2017 году присоединилась к команде "Суспільного", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренеркой.

Полномасштабное вторжение РФ застало Ирину на востоке Украины. 24 февраля должно было состояться мероприятие с ее участием в Северодонецке. Вместо этого она вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой с 2014 года.

В составе батальона она обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала домедицинскую помощь.

Напомним, что Ирина погибла 29 мая во время ротации на Харьковщине. В июне она посмертно награждена орденом "За мужество" III степени.

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