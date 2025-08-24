Зеленський присвоїв начальнику Генштабу та іншим офіцерам нові звання

Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову. Нові звання отримали також офіцери ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби і СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №641.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрію Вікторовичу - начальнику Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Звання бригадного генерала отримали:
Також глава держави присвоїв нові звання й іншим посадовцям:
Нагадаємо, днями Зеленський нагородив десятки бійців Нацгвардії, поліції, ДСНС та прикордонної служби. Полковника Нацгвардії Дениса Прокопенка "Редіса" було народжено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.