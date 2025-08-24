RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский присвоил начальнику Генштаба и другим офицерам новые звания

Фото: начальник Генштаба ВСУ Андрею Гнатову (ПСОПУ)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову. Новые звания получили также офицеры ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №641.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу - начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Звание бригадного генерала получили:

  • заместитель командующего Национальной гвардии Алексей Осипенко,
  • первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Олег Воеводин,
  • командир 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Валерий Курач;
  • командир 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Евгений Кураш;
  • начальник штаба - заместитель командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Андрей Ткачук.

Также глава государства присвоил новые звания и другим должностным лицам:

  • специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Александру Ганже - начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области;
  • специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты полковнику службы гражданской защиты Артему Астахову - начальнику Главного управления ГСЧС в Харьковской области;
  • звание генерал-майора бригадному генералу Александру Птице - начальнику Восточного регионального управления ГПСУ;
  • звание генерал-майора бригадному генералу Сергею Голубцову - заместителю командующего Воздушных сил ВСУ;
  • звание генерал-майора бригадному генералу Олегу Луговскому - первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины.

 

Напомним, на днях Зеленский наградил десятки бойцов Нацгвардии, полиции, ГСЧС и пограничной службы. Полковник Нацгвардии Денис Прокопенко "Редис" был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУ