Зеленский присвоил начальнику Генштаба и другим офицерам новые звания

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову. Новые звания получили также офицеры ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №641.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу - начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Звание бригадного генерала получили:
Также глава государства присвоил новые звания и другим должностным лицам:
Напомним, на днях Зеленский наградил десятки бойцов Нацгвардии, полиции, ГСЧС и пограничной службы. Полковник Нацгвардии Денис Прокопенко "Редис" был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.