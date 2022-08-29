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Зеленский присвоил почетные звания пятерым бригадам и ракетному полку ВСУ

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания пятерым бригадам и одному зенитному ракетному полку Сухопутных войск Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы №606/2022 и №607/2022, обнародованы на сайте главы государства.

Соответствующие документы Зеленский подписал "с целью восстановления исторических традиций национального войска, учитывая образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины".

Следовательно, президент постановил присвоить:

  • 3 отдельной танковой бригаде почетное наименование "Железная" и в дальнейшем именовать ее - 3 отдельная танковая Железная бригада;
  • 60 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Ингулецкая" и в дальнейшем именовать ее - 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада;
  • 61 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степная" и в дальнейшем именовать ее - 61 отдельная пехотная Степная бригада;
  • 68 отдельной егерской бригаде почетное наименование "имени Олексы Довбуша" и в дальнейшем именовать ее - 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;
  • 110 отдельной механизированной бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжего Марка Безручко" и в дальнейшем именовать ее - 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко;
  • 1129 зенитном ракетном полку Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "Белоцерковский" и впредь именовать его - 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский присвоил имя "Гетьман Иван Мазепа" корвету класса Ada, которой строится для ВМС ВСУ.

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