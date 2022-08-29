Зеленский присвоил почетные звания пятерым бригадам и ракетному полку ВСУ

Соответствующие документы Зеленский подписал "с целью восстановления исторических традиций национального войска, учитывая образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины".
Следовательно, президент постановил присвоить:
3 отдельной танковой бригаде почетное наименование "Железная" и в дальнейшем именовать ее - 3 отдельная танковая Железная бригада;
60 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Ингулецкая" и в дальнейшем именовать ее - 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада;
61 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степная" и в дальнейшем именовать ее - 61 отдельная пехотная Степная бригада;
68 отдельной егерской бригаде почетное наименование "имени Олексы Довбуша" и в дальнейшем именовать ее - 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;
110 отдельной механизированной бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжего Марка Безручко" и в дальнейшем именовать ее - 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко;
1129 зенитном ракетном полку Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "Белоцерковский" и впредь именовать его - 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.