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Зеленский присвоил имя корвету, строящемуся в Турции для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 15:10
Зеленский присвоил имя корвету, строящемуся в Турции для Украины Фото: корвет типа Ada (mil-in-ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 18 августа, президент Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса Ada, который строится для ВМС ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - Иван Мазепа", - говорится в документе.

Что известно о корвете Ada

Для украинского корвета работы начали в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Его строительство уже начали в Турции.

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