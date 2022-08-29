Зеленський присвоїв почесні звання п'ятьом бригадам і ракетному полку ЗСУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання п'ятьом бригадам та одному зенітному ракетному полку Сухопутних військ України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази №606/2022 і №607/2022, оприлюднені на сайті глави держави.
Відповідні документи Зеленський підписав "з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України".
Відтак, президент постановив присвоїти:
Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв ім’я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada, якій будується для ВМС ЗСУ.
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