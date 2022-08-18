Зеленський присвоїв ім’я корвету, що будують в Туреччині для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті президента.

Для українського корвету роботи розпочали у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулась закладка корабля типу Ada для ВМС України у Туреччині . На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа", - йдеться в документі.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Його будівництво вже почали в Туреччині.

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