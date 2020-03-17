Зеленский пришел в Раду на внеочередное заседание

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в парламент на внеочередное заседание, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, об участии главы государства в заседании ВР объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Участие в заседании принимает президент Украины Владимир Зеленский", - заявил спикер Рады.

Подчеркнем, в ходе заседания нардепы рассмотрят назначение Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором Украины.

Отметим, комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генерального прокурора, о чем сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Впервые должность генпрокурора займет женщина.

Добавим также, президент, выступая перед нардепами, внес предложение о назначении Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной рады на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - заявил президент.

В свою очередь претендент на должность выступила с трибуны Рады.

"Я обещаю не продавать дела и не сливать их... Все, что можно быстро и законно завершить - будет быстро и законно завершено", - отметила Венедиктова.

Напомним, проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора" был зарегистрирован в Раде 16 марта.

Как писало РБК-Украина, 6 марта 2020 года исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. До отставки предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что действующая врио председателя Госбюро расследований Ирина Венедиктова является одним из кандидатов на должность генерального прокурора. Еще одним вариантом источники РБК-Украина называли нардепа Сергея Ионушаса.