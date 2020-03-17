Зеленський прийшов в Раду на позачергове засідання

Президент України Володимир Зеленський прийшов в парламент на позачергове засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, про участь глави держави у засіданні ВР оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Участь у засіданні бере президент України Володимир Зеленський", - заявив спікер Ради.

Підкреслимо, у ході засідання нардепи розглянуть призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором України.

Зазначимо, комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедиктової на посаду генерального прокурора, про що повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вперше посаду генпрокурора обійме жінка.

Додамо також, президент, виступаючи перед нардепами, вніс пропозицію про призначення Венедиктової главою Офісу генпрокурора.

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної ради на призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України. Ірина Валентинівна - відомий юрист, доктор юридичних наук, у минулому народний депутат, наразі виконує обов'язки керівника ДБР. Переконаний, що фахові і моральні якості кандидата дадуть змогу забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції та ефективне розслідування гучних кримінальних справ", - заявив президент.

Своєю чергою претендент на посаду виступила з трибуни Ради.

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх... Усе, що можна швидко і законно завершити - буде швидко і законно завершено", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, проект постанови №3227 "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора" був зареєстрований у Раді 16 березня.

Як писало РБК-Україна, 6 березня 2020 року виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним з його заступників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що діюча т.в.о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова є одним з кандидатів на посаду генерального прокурора. Ще одним варіантом джерела РБК-Україна називали нардепа Сергія Іонушас.