Зеленський припустив, що Україні не дають ППО, щоб була "зговірливою"

Україна може отримувати менше ракет до ППО через спроби Заходу зробити її більш поступливою
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами глави держави, зниження обсягів допомоги підтверджує командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко.
Головною причиною дефіциту ракет партнери, зокрема США та країни Європи, називають розвиток подій та залученість у конфлікт на Близькому Сході.
"Принаймні таку офіційну причину ми отримували від наших партнерів - переважно Сполучених Штатів Америки, ну і від європейських партнерів. Їхнє залучення на Близькому Сході було мінімізовано, але тим не менш вони попередні роки давали Україні антибалістичні ракети для наповнення наших Patriot та інших систем ППО", - зазначив президент.
Водночас Зеленський не виключає, що крім ситуації на Близькому Сході можуть існувати й політичні мотиви.
"Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Можливо, це політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговорчивою. На мій погляд, не без цього, і ми розуміємо, що це серйозний виклик", - підкреслив глава держави.
Президент зауважив, що Україна змогла пройти складну зиму, однак зменшення постачань відбувалося щомісяця, і зараз країна перебуває в умовах постійного дефіциту.
У зв'язку з цим критично важливим напрямком стає розробка та реалізація вітчизняної системи ППО.
За словами Зеленського, створення власних засобів захисту є правильним кроком як для сьогодення, так і для безпеки країни у післявоєнний період.
Нагадаємо, останнім часом росіяни посилили повітряний терор проти українських міст. Зокрема, унаслідок нічної атаки РФ по Україні загинуло щонайменше 17 людей, а ще 44 зазнали поранень.
Коментуючи наслідки цього обстрілу, Володимир Зеленський закликав партнерів не затримувати надання перехоплювачів балістики, адже зволікання коштує українцям життів.
Водночас у порівнянні з минулим роком постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча партнери мають необхідні ресурси.
За словами глави держави, партнери виправдовують дефіцит залученістю до подій на Близькому Сході, проте Україна вимушена прискорювати розробку власних систем захисту, щоб перекрити брак західної допомоги.