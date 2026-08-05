Зеленский предположил, что Украине не дают ПВО, чтобы была "сговорчивой"

Украина может получать меньше ракет к ПВО из-за попыток Запада сделать ее более уступчивой
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам главы государства, снижение объемов помощи подтверждает командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко.
Главной причиной дефицита ракет партнеры, в частности, США и страны Европы, называют развитие событий и вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке.
"По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров - преимущественно Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их привлечение на Ближнем Востоке было минимизировано, но тем не менее они в предыдущие годы давали Украине антибаллистические ракеты для наполнения наших Patriot и других систем ПВО", - отметил президент.
В то же время, Зеленский не исключает, что кроме ситуации на Ближнем Востоке могут существовать и политические мотивы.
"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, и мы понимаем, что это серьезный вызов", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Украина смогла пройти сложную зиму, однако уменьшение поставок происходило ежемесячно и сейчас страна находится в условиях постоянного дефицита.
В этой связи критически важным направлением становится разработка и реализация отечественной системы ПВО.
По словам Зеленского, создание собственных средств защиты является правильным шагом как для современности, так и для безопасности страны в послевоенный период.
Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. В частности, в результате ночной атаки РФ по Украине погибли по меньшей мере 17 человек, а еще 44 получили ранения.
Комментируя последствия этого обстрела, Владимир Зеленский призвал партнеров не задерживать предоставление перехватчиков баллистики, ведь промедление стоит украинцам жизней.
В то же время по сравнению с прошлым годом поставки ракет для ПВО сократились в три раза, хотя партнеры обладают необходимыми ресурсами.
По словам главы государства, партнеры оправдывают дефицит вовлеченностью в события на Ближнем Востоке, однако Украина вынуждена ускорять разработку собственных систем защиты, чтобы перекрыть нехватку западной помощи.