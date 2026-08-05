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Зеленский предположил, что Украине не дают ПВО, чтобы была "сговорчивой"

18:15 05.08.2026 Ср
2 мин
Партнеры ссылаются на другой конфликт, но Зеленский не исключает политический подтекст
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина может получать меньше ракет к ПВО из-за попыток Запада сделать ее более уступчивой

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Причины сокращения поставок

По словам главы государства, снижение объемов помощи подтверждает командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко.

Главной причиной дефицита ракет партнеры, в частности, США и страны Европы, называют развитие событий и вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке.

"По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров - преимущественно Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их привлечение на Ближнем Востоке было минимизировано, но тем не менее они в предыдущие годы давали Украине антибаллистические ракеты для наполнения наших Patriot и других систем ПВО", - отметил президент.

В то же время, Зеленский не исключает, что кроме ситуации на Ближнем Востоке могут существовать и политические мотивы.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, и мы понимаем, что это серьезный вызов", - подчеркнул глава государства.

Развитие собственного ПВО

Президент отметил, что Украина смогла пройти сложную зиму, однако уменьшение поставок происходило ежемесячно и сейчас страна находится в условиях постоянного дефицита.

В этой связи критически важным направлением становится разработка и реализация отечественной системы ПВО.

По словам Зеленского, создание собственных средств защиты является правильным шагом как для современности, так и для безопасности страны в послевоенный период.

Задержки антибаллистики

Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. В частности, в результате ночной атаки РФ по Украине погибли по меньшей мере 17 человек, а еще 44 получили ранения.

Комментируя последствия этого обстрела, Владимир Зеленский призвал партнеров не задерживать предоставление перехватчиков баллистики, ведь промедление стоит украинцам жизней.

В то же время по сравнению с прошлым годом поставки ракет для ПВО сократились в три раза, хотя партнеры обладают необходимыми ресурсами.

По словам главы государства, партнеры оправдывают дефицит вовлеченностью в события на Ближнем Востоке, однако Украина вынуждена ускорять разработку собственных систем защиты, чтобы перекрыть нехватку западной помощи.

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