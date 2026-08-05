Зеленский предположил, что Украине не дают ПВО, чтобы была "сговорчивой"

Причины сокращения поставок

По словам главы государства, снижение объемов помощи подтверждает командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко.

Главной причиной дефицита ракет партнеры, в частности, США и страны Европы, называют развитие событий и вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке.

"По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров - преимущественно Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их привлечение на Ближнем Востоке было минимизировано, но тем не менее они в предыдущие годы давали Украине антибаллистические ракеты для наполнения наших Patriot и других систем ПВО", - отметил президент.

В то же время, Зеленский не исключает, что кроме ситуации на Ближнем Востоке могут существовать и политические мотивы.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, и мы понимаем, что это серьезный вызов", - подчеркнул глава государства.

Развитие собственного ПВО

Президент отметил, что Украина смогла пройти сложную зиму, однако уменьшение поставок происходило ежемесячно и сейчас страна находится в условиях постоянного дефицита.

В этой связи критически важным направлением становится разработка и реализация отечественной системы ПВО.

По словам Зеленского, создание собственных средств защиты является правильным шагом как для современности, так и для безопасности страны в послевоенный период.