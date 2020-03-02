Зеленский может принять участие в заседании фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 3 марта, может принять участие в заседании фракции "Слуга народа" перед началом работы Верховной рады. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По его словам, Зеленского ждут на завтрашнем заседании.

"Обязательно завтра ждем президента. Заседание фракции планируется утром в 9:00", - сообщил собеседник.

По данным другого источника РБК-Украина, на заседании фракции будут обсуждаться кадровые вопросы Кабинета министров, а также другие вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады.

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на внеочередном заседании Рады народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров.

Сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в его возможной отставке "нет никакой трагедии". Он также добавил, что его не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", на котором якобы должны принять окончательное решение о его отставке.