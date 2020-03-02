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Пристайко отреагировал на слухи об отставке

Новости » Политика     02.03.2020 - 15:26
Пристайко отреагировал на слухи об отставке
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявил, что в его отставке "нет никакой трагедии"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в его возможной отставке "нет никакой трагедии". Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, его команда готова к отставке из Министерства иностранных дел.

"Мы обещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы заниматься чем-то другим - никакой трагедии здесь нет", - заявил Пристайко.

Он также добавил, что его не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", на котором якобы должны принять окончательное решение о его отставке. В то же время, по его словам, для этого достаточно телефонного звонка.

Кроме того, Пристайко подчеркнул, что занял пост министра на условиях, что время от времени будут разговоры с президентом Владимиром Зеленским, продолжать ли сотрудничество далее или нет.

Отметим, ранее некоторые СМИ заявляли, что в ближайшее время на должности министров могут быть назначены новые люди, в том числе ожидаются перестановки в МИД.

Напомним, ранее Пристайко рассказал о разногласиях в позициях с главой Офиса президента Андреем Ермаком по формированию внешней политики. По его словам, он обеспечивает традиционный подход к внешней политике, в то время как Ермак олицетворяет неортодоксальный подход.

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Новости Украины МИД УкраиныотставкаВадим Пристайко
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