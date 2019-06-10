Зеленский примет участие в заседании КСУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский представит позицию относительно указа о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 11 июня, примет участие в заседании Конституционного суда, который рассмотрит его указ о роспуске Верховной рады. Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook.

Как отметил президент, это будет впервые, когда глава государства будет присутствовать на заседании Конституционного суда.

"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. И меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет Независимости Украины, когда президент придет на заседание суда", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что уверен в своей юридической позиции как президента.

"Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа, воли народа. Я всегда буду ее защищать", - сказал президент.

Также Зеленский заявил, что заседание Конституционного суда состоится в 10 утра.

Отметим, Конституционный суд Украины не сможет рассмотреть дело относительно соответствия Конституции указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады в течение одного заседания. 11 июня состоится открытая часть пленарного заседания КСУ в этом производстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что команде президента не исключают, что Конституционный суд может признать указ о роспуске парламента неконституционным.