Зеленський візьме участь у засіданні КСУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський представить позицію щодо указу про розпуск Ради

Президент України Володимир Зеленський завтра, 11 червня, візьме участь у засіданні Конституційного суду, який розгляне його указ про розпуск Верховної ради. Про це він заявив під час відеозвернення у Facebook.

Як зазначив президент, це буде вперше, коли голова держави буде присутній на засіданні Конституційного суду.

"Завтра Конституційний суд будет розглядати питання розпуску парламенту. І мене запросили на це засідання. І це буде вперше за 28 років Незалежності України, коли президент прийде на засідання суду", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що впевнений в своїй юридичній позиції як президента.

"Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент. Це був і є величезний запит українського народу, волі народу. Я завжди буду її захищати", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що засідання Конституційного суду відбудеться о 10 ранку.

Відзначимо, Конституційний суд України не зможе розглянути справу щодо відповідності Конституції указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради протягом одного засідання. 11 червня відбудеться відкрита частина пленарного засідання КСУ у цьому провадженні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представник президента Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що команді президента не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним.