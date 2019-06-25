ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский на следующей неделе посетит Канаду

Новости » Политика    25.06.2019 - 18:37
Зеленский на следующей неделе посетит Канаду
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский посетит Канаду с 1 по 3 июля

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента

Как сообщается, рабочий визит главы государства состоится с 1 по 3 июня. 

В ходе визита президент Украины примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Также запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Уильям Тейлор заявил, что дата встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена. 

Кроме того, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

Дата встречи Зеленского с Трампом пока не определена Зеленский подписал кадровые указы в связи с переименованием АП
Новости Украины Владимир ЗеленскийКанада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь